«Вполне невинно»: Валерия в пижаме поделилась постельным фото

Ни для кого не секрет, что Валерия тщательно следит за имиджем и гардеробом. Каждый свой выход в свет исполнительница продумывает до мелочей. Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина отдает предпочтение женственным и утонченным нарядам. Однако на отдыхе и повседневной жизни артистка выбирает практичные вещи: джинсы, футболки, свитшоты и кроссовки.

На личной страничке в Instagram певица поделилась с верными почитателями понравившимся снимком. Валерия приняла участие в импровизированной домашней фотосессии, представ перед объективом фотокамеры в небесно-голубой пижаме с цветочным принтом.

«Не люблю фотографии в постели, они какие-то двусмысленные получаются!! Но эта, по-моему, вполне невинная», — отметила певица.

Валерия тщательно следит за своей фигурой. Даже на отдыхе артиста не пренебрегает утренней разминкой на свежем воздухе. У исполнительницы есть трое уже взрослых детей: 26-летняя Анна, 24-летний Артемий и 20-летний Арсений. В одном из интервью наследница исполнительницы призналась, что легко нашла общий язык с новым возлюбленным мамы. Иосиф Пригожин всегда относился к детям Валерии, как собственным.