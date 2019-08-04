Боярская в парике показала, как будет выглядеть с короткой стрижкой

33-летняя Елизавета Боярская опубликовала в Instagram свежие кадры из недавней импровизированной фотосессии. Супруга Максима Матвеева решила поэкспериментировать с внешностью. Для этого актриса подобрала себе парик, показав, как будет выглядеть с короткой стрижкой. При этом на деле знаменитость так и не решилась изменить длину волос. Девушка отдает предпочтение длинным локонам.

«Это парик», — подписала понравившееся фото Боярская.

По словам актрисы, она практически не пользуется соцсетями. Елизавета ведет только профиль в Instagram. Супруга Максима Матвее пожаловалась на фейковые странички, заявив, что она не создавала аккаунт в Facebook и Twitter.

Еще в декабре Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. Малыша назвали Григорием. У супругов есть старший сын — семилетний Андрей. По словам актрисы, они воспитывают его, как маленького мужчину. Мальчик помогает маме и бабушке с тяжелыми сумками.

К слову, результатами своего преображения делилась и 54-летняя Ирина Безрукова. Актриса доверила свои локоны опытным мастерам в салоне красоты, сделав каре. После стрижки знаменитость поэкспериментировала с укладкой, отдав предпочтение легким волнам.