В летнем стиле: Волочкова в мини-шортах подчеркнула длину ног

43-летняя Анастасия Волочкова в одном из интервью призналась, что считает натруженные у балетного станка ножки своей главной гордостью. Последние месяцы артистка посвящала ежедневным репетициям, готовясь к премьере спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Экс-возлюбленная Сулеймана Керимова старалась не обращать внимание на боль в ноге и накопившуюся усталость. Позже выяснилось, что у Анастасии сильно увеличилась суставная косточка на стопе. Оттенок балерина вынуждена снимать тейпами.

Несмотря на проблему с ногой, Волочкова улетела на греческую виллу близких друзей. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась свежим кадром, вместо привычного купальника Анастасия примерила трендовые мини-шортики, подчеркнув длину ног. Примечательно, что на отдыхе артистке пришлось на время отказаться от любимой обуви — босоножек на платформе из-за увеличенной косточки на стопе.

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Даже на каникулах Анастасия Волочкова тщательно следит за своим питанием: балерина давно отказалась от хлеба, майонеза и соли. Все блюда артистка приправляет острыми красными перцами. Кроме того, балерина старается не пропускать ежедневных тренировок, не забывая о растяжке. Анастасия уже демонстрировала традиционный поперечный и вертикальный шпагат.

Ранее балерина объяснила, как ей удается справляться с негативом. По словам артистки, она не обращает внимание на критику хейтеров, уверяя, что ее интересует только мнение близких людей и любимого мужчины, которого, к слову, Волочкова до сих пор скрывает от широкой публики.

А вам нравится летний образ Анастасии Волочковой?