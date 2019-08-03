«Что с лицом?»: Каменских раскритиковали за неудачное фото

Настя Каменских в начале лета провела неделю в Турции. Это был не просто отдых, а медовый месяц. Певица вышла замуж за Потапа. Теперь влюбленные не скрывают чувств друг к другу. Несмотря на то, что уже больше года они не выступают в дуэте, на гастроли они ездят вместе, как артистка и продюсер. В конце июля молодожены вновь решили устроить себе отпуск. На этот раз они приехали в Италию.

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Настя и Потап много гуляют и, конечно, загорает на пляже. Певица успела продемонстрировать несколько купальников в первые дни отдыха. Став замужней девушкой она не перестала публиковать пикантные снимки в соцсети. Более того, она регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме. В первые дни августа Каменских устроила фотосессию на яхте, а также прогулялась по городу с супругом.

3 августа артистка поделилась снимком, на котором позирует на палубе в бикини и платье в сетку. При этом она изобразила томное лицо, но поклонники заподозрили, что просто у Насти была бурная ночь и на снимке она не совсем трезвая. Они подвергли фотографию критике. «Не самое удачное выражение лица», «Укачало что ли?», «Глаза, как будто в хламищу», «Зачем выставлять этот ужасное фото», «Что с лицом?», «Неудачное фото», — стали писать подписчики.

На колкие замечания Каменских отвечать не стала. Преданные фанаты предположили, что певица просто с кем-то поспорила, поэтому и опубликовала такое фото. Напомним, что ранее пользователи Сети заметили, что артистка обрабатывает свои снимки в фоторедакторах. На одном из снимков, по их мнению, видно, что девушка сделала кожу ног более гладкой.