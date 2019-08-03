Стеша Маликова похвасталась подтянутой фигурой в бирюзовом бикини

Дочь Дмитрий Маликова Стефания еще во время учебы стала интересоваться модой. А этим летом она даже выпустила свою коллекцию одежды совместно с Лизой Песковой и Дианой Манасир. Они создали платья, которые идеально подойдут для выпускного. Отметим, что девушка учится в МГИМО и не в чем себе не отказывает. Учеба в престижном вузе не мешает ей путешествовать. А в июле, когда настали каникулы, она отправилась в отпуск.

больше по теме 19-летняя Стеша Маликова примерила романтичный образ в Провансе Девушка продолжает делиться живописными снимками из Франции.

Вот уже не первую неделю Стеша проводит время в Италии. Она много гуляет, загорает, плавает и наслаждается местными пейзажами. Каждый раз выходят на прогулку дочь певца демонстрирует стильные летние образы. В августе девушка сменила прическу, сделав объем, как было модно в 80-е. Ко всему прочему, она устроила фотосессию на морском побережье. Маликова облачилась в купальник бирюзового цвета. На бедра она элегантно повязала цветной платок с бахромой.

«Красиво жить не запретишь. Но помешать можно», — написала девушка.

Поклонники восхитились не только подтянутой фигурой Стеши, но и ярким мини-бикини. «Русалочка, нежная девочка. Прекрасная как пена морская», «Стеша, вы очень красивая», «Как же красиво сочетание жёлтого и голубого», «Обалденная», «Солнышко», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на отдыхе Стефания старается меньше пользоваться соцсетями. На пляже она коротает время, читая книги. С подписчиками девушка поделилась списком литературы, которую прочитала за минувших год. В списке оказались такие произведения, как Ги де Мопассан — «Милый друг», Стендаль — «Красное и чёрное», Бальзак — «Шагреневая кожа». По словам студентки, сейчас она штудирует очередной бестселлер Айн Рэйд «Источник».

А вы какую книгу недавно прочитали?