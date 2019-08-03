ЗВЕЗДЫ

Летучая с полотенцем на голове села за руль автомобиля

Телеведущая утром спешила на съемку, поэтому не успела привести себя в порядок.

Летучая с полотенцем на голове села за руль автомобиля
Елена Летучая. фото: globallookpress.com

Елена Летучая прославилась благодаря передаче «Ревизорро». Однако последние несколько лет она занимается другими проектами, а также собственным бизнесом. Поклонники с удовольствием следят за успехами телеведущей. Многие считают ее иконой стиля, так как 40-летняя женщина всегда облачается элегантные наряды. Не так давно она призналась, что с детства любит черным цвет. По ее мнению, в черных платьях невозможно выглядеть вульгарно.

Пока звезды отдыхают на курортах, у Елены расписана каждая минута. Утром 3 августа она так спешила на съемку, что села за руль в черной пижаме и с полотенцем на голове. В соцсети телеведущая выложила видео, на котором запечатлена за рулем. Даже не успев привести себя в порядок, блондинка выглядела безукоризненно. «Утро субботы! А какое оно ваше утро?», — поинтересовалась Летучая у своих подписчиков.

Поклонники сошлись во мнении, что даже с полотенце не испортило образ звезды. «Какой оригинальный головной убор! Елена, вам все идёт!», «В машине помыли? Вот бы ещё кресло делало укладку в пути», «Даже в полотенце она идеальна», «Классный выход из ситуации», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что не так давно Екатерина Климова устроила фотосъемку с банным полотенцем на голове. Вскоре также сделали Светлана Ходченкова и Кристина Асмус. Похоже, что эта идея понравилась и Летучей.

К слову, телеведущая вовремя приехала на съемку. Она облачилась в боди с оголенным плечом, гольфы и туфли. Елене сделали нюдовый макияж и уложили волосы в легкие локоны. После этого было сложно представить, что всего пару часов назад женщина ехала в машине с полотенцем на голове.

Летучая в боди. фото
Летучая в боди. фото: instagram.com/elenapegas/

А вы бы решились так сесть за руль или выйти на улицу?

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Елена Летучаязвездный стильфото без косметики

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Летучая с полотенцем на голове села за руль автомобиля
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