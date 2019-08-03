Гавр показал, как можно отвлечь ребенка от гаджета

Шоумен Гавр показал своим подписчикам, как можно «достать» ребенка из гаджета. Он выложил в Instagram фотографию, как едет за рулем, а его дочь сидит рядом в наушниках и не обращает на папу внимания. А, между тем, заботливый отец хочет воспользоваться личным временем и поговорить с дочкой.

«У вас дети тоже бесконечно в наушниках и телефонах? Вроде как, не велика проблема, со временем справятся, просто мне поговорить хочется, а она там, — написал Гавр. — Вот сейчас отмечу ее, у нее оповещение придет, и будет скандал, что я такие посты пишу. Ну, хоть поговорим»…

Подписчики 36-летнего юмориста, который теперь стал большим медиа-менеджером, посетовали, что скоро люди, даже сидя рядом, будут общаться через чаты. Однако, способ Гавра признали очень даже эффективным.

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Напомним, ранее шоумен дал подписчикам совет, как избавиться от негативных эмоций.

А какие вы используете способы для привлечения внимания ребенка?