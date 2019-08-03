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Гавр показал, как можно отвлечь ребенка от гаджета

Звезда Comedy Club добился внимания дочери необычным способом.

Гавр показал, как можно отвлечь ребенка от гаджета
Гавр продолжает давать подписчикам полезные советы. Фото: globallookpress.com

Шоумен Гавр показал своим подписчикам, как можно «достать» ребенка из гаджета. Он выложил в Instagram фотографию, как едет за рулем, а его дочь сидит рядом в наушниках и не обращает на папу внимания. А, между тем, заботливый отец хочет воспользоваться личным временем и поговорить с дочкой.

«У вас дети тоже бесконечно в наушниках и телефонах? Вроде как, не велика проблема, со временем справятся, просто мне поговорить хочется, а она там, — написал Гавр. — Вот сейчас отмечу ее, у нее оповещение придет, и будет скандал, что я такие посты пишу. Ну, хоть поговорим»…

Подписчики 36-летнего юмориста, который теперь стал большим медиа-менеджером, посетовали, что скоро люди, даже сидя рядом, будут общаться через чаты. Однако, способ Гавра признали очень даже эффективным.

Напомним, ранее шоумен дал подписчикам совет, как избавиться от негативных эмоций.

А какие вы используете способы для привлечения внимания ребенка?

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Гавриил Гордеев Гавргаджетызвездные отцыотцы и дети

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Гавр показал, как можно отвлечь ребенка от гаджета
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