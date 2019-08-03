Хмельницкая показала, как проводит вечера с экс-супругом и его новой женой

Алена Хмельницкая в 2014 году рассталась с Тиграном Кеосаяном. Однако они остались с друзьями и вместе вырастили своих дочерей Александру и Ксению. Тигран уже через год после развода женился на своей новой возлюбленной Маргарите Симоньян. Как позже рассказывала известная журналистка, они встретились однажды с Аленой и стали говорить без умолку. Так бывшая и нынешняя жены режиссера подружились.

Этим летом Хмельницкая много путешествовала. Она успела побывать в Испании со своим новым возлюбленным Александром Синюшиным. А в начале августа актриса приехала в Адлер и остановилась в доме Кеосаяна. «Вот такая красавица к нам прилетела. Ваше здоровье!», — написала жена режиссера, поделившись снимком с улыбающейся Аленой, которая сидела в кресле с бокалом. Как оказалось, она приехала погостить к бывшему супругу.

Позже Хмельницкая разместила видео, продемонстрировав, как проходят ее вечера в компании Тиграна и Маргариты. В слову, избранница режиссера находится в положении. Уже совсем скоро она подарит ему еще одну дочку. Отметим, что у пары уже есть общие дети: Марьяна и Баграт. На кадрах видно, что все семья сидит за одним столом, включая свекровь, мать и детей. Кеосаян пел, чем насмешил всех присутствующих.

«Тихие семейные вечера в Адлере! Всем юмора и добра! Да, мы инопланетяне», — написала Алена.

Поклонники в очередной раз восхитились мудростью артистки. «Алена и Маргарита, вы классные! Молодцы, что сохранили отношения! Все от этого только выиграли, особенно дети!», «Высокие отношения, молодцы!», «Можно только восторгаться такими отношениями! Браво, Алёна!», — прокомментировали пост подписчики. Стоит отметить, что Хмельницкая и Симоньян часто встречаются друг с другом без Тиграна. Они ходят вместе по магазинам, готовят ужины и отмечают праздники детей.

А как вы считаете, актриса поступает правильно, поддерживая отношения с бывшим мужем?