«Дерзкая»: Лиза Арзамасова поздравила лучшую подругу

24-летняя актриса Лиза Арзамасова поздравила в Instagram свою подругу Анну, с которой познакомилась еще в раннем детстве, но девушки дружны до сих пор. Как водится в подобных случаях у пользователей соцсетей, Елизавета выложила старую фотографию с именинницей. На снимке девочкам по 5 лет.

Поклонники актрисы не упустили шанса прокомментировать маленькую Лизу.

«Ты здесь особенно дерзкая», — отметил один из подписчиков.

«Лиза, вы и в детстве были супер!» — восхитился другой.

Напомним, Лиза Арзамасова стала широко известна как раз благодаря роли в сериале «Папины дочки», где она сыграла серьезную и начитанную Галину Сергеевну. Недавно она призналась, что эта роль позволила ей избавиться от подростковых комплексов. Когда девушка выросла, то стала сниматься в более серьезном кино. На ее счету роли в сериалах «Братья Карамазовы», «Достоевский», «Екатерина».

А вы тоже храните детские фотографии со своими друзьями для таких случаев?