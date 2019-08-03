Боня устроила фотосессию с дочкой на фоне холмов в Испании

Виктория Боня несколько лет встречалась с сыном ирландского миллионера Александром Смерфитом. Они так и не узаконили свои отношения. Вскоре после того, как светская львица родила дочку Анджелину, пара распалась. Как позже объяснила девушка, у нее не совпали планы на будущее с бизнесменом. Она хотела семью и детей, а он нет. Однако теперь каждый год телеведущая бывает с наследницей в Монако, где они жили с экс-возлюбленным.

больше по теме Виктория Боня прошлась с дочкой по магазинам в Монако Телеведущая купила новую косметику, а вот ее наследница приобрела необычную игрушку.

В июле Виктория много работала, но потом вместе с наследницей, как обычно, отправилась в Монте-Карло. Там она ходила по магазинам с дочкой и записывала бьюти-блоги. Однако в первых числах августа они покинули княжество и приехали в Испанию. Светская львица устроила себе отпуск. Она поселилась с наследницей в роскошном пятизвездочном отеле. Первым делом Боня устроила фотосессию на фоне живописных местных холмов.

Телеведущую фотографировала ее дочка. Девушка позировала в стильном цветом платье на пуговицах и шлепках Louis Vuitton. «Мы с Энджи в раю!! Это что-то Невероятное!!! Фотограф Анджелина», — поделилась она.

Виктория тоже сделала несколько снимков наследницы в цветной юбке и футболке с принтом. «Анджелина моими глазами, стараюсь сфоткать ее, пока она не знает. Тогда видно ее настоящий характер», — призналась светская львица.

На первой папа, на второй очень похожа на маму! Маленькая фея«, «Какое крутое фото», «Куколка», «Очень серьезная, видно сразу что не избалованная, хорошо воспитанная», «Вика!!! Это твоё лучшее фото! Здесь ты и природа едины!», «Очень красиво, как в сказке», — прокомментировали пост подписчики. К слову, после фотосессии мама и дочка устроили танцы в номере отеля. Они повторяли одинаковые движения в такт музыке, а затем отправились гулять.

А как вы считаете, Анджелина растет копией мамы или папы?