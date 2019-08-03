Зверев опубликовал в Instagram номер личной банковской карты

Эпатажный стилист Сергей Зверев, который в последнее время активно борется за защиту природы России, в частности, озера Байкал и сибирских лесов, сделал неожиданных ход в соцсетях. Один из его проектов — сбор денег на восстановление храма в родном селе Гужиры в Бурятии. Звезда уже давно занимается им, но реставрационные работы так и не начались. И вот, чтобы дело пошло быстрее, Зверев опубликовал номер личной банковской карты, чтобы подписчики присылали деньги на нее.

«Когда этот храм строили, императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги и отправила в этот храм икону Спасителя! Давайте вместе восстановим эту церковь!» — призывает Сергей.

Земляки Зверева благодарят его за активную гражданскую позицию, вот только, сколько уже собрано средств, звездный стилист в соцсетях не озвучивает.

Напомним, недавно в СМИ пересчитали все пластические операции, которые перенес 56-летний Сергей. Набралось более десятка. При этом пластический хирург отметил, что лицо звезды выглядит гармонично, и изменения пошли ему на пользу.

А вы бы пожертвовали деньги на восстановление храма?