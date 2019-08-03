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Похудевшая Волочкова в бикини продемонстрировала идеальный пресс

Балерина отдыхает у друзей на вилле в Греции.

Похудевшая Волочкова в бикини продемонстрировала идеальный пресс
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова почти все лето занималась подготовкой к сложному номеру и отрабатывала детали в спектакле «Балерина в зазеркалье цирка». Когда премьера прошла с аншлагом, балерина со спокойной душой уехала в отпуск. На этот раз она проводит время не на Мальдивах, а у друзей на вилле в Греции. С собой танцовщица взяла ни один комплект купальников, поэтому каждый день меняет свой наряд.

Во время репетиций Анастасия то и дело травмировала ноги, поэтому теперь старается дать телу отдохнуть. Также она успела сильно похудеть. В отпуске артистка села на диету, чтобы не поправиться. Она питается листьями салата, предварительно обжаривая их на сковороде. 3 августа Волочкова устроила фотосессию на морском побережье в розовом бикини. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру и позволил показать идеальный подтянутый пресс.

«Море радости и гармонии. Утренний штиль», — написала балерина.

Поклонники, возможно, восхитились бы ее фигурой, но комментарии к постам она уже не первую неделю отключает. Анастасии надело читать критику, а также комментарии завистников. Стоит отметить, что в 43 года не каждая женщина может позволить себе носить мини-бикини. Волочкова делает все, чтобы оставаться в форме. В этом году у нее в гостях побывал Андрей Малахов. Телеведущий назвал ее «пушинкой», когда поднял на руки.

Напомним, что после нескольких неудачных романов артистка решила, что счастье любит тишину. Имя своего нового избранника она держит в тайне уже не один месяц. 29 июля они отпраздновали 10 месяцев отношений. В соцсетях Волчокова показывает то руку, то ногу возлюбленного, предлагая поклонникам «собрать пазл», но пока никто не отгадал, с кем у танцовщицы роман.

А вам нравится фигура Волочковой?

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Похудевшая Волочкова в бикини продемонстрировала идеальный пресс
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