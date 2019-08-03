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Алену Водонаеву заподозрили в «увеличении» лба на фото

Модель засыпали сообщениями с вопросами о форме ее головы.

Алену Водонаеву заподозрили в «увеличении» лба на фото
Алена Водонаева выложила неудачное фото. Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua

С моделью Аленой Водонаевой случился казус из-за неудачного фото. 37-летняя красавица выложила в «сториз» снимок из бассейна, на котором она закинула руки за голову, чтобы поправить волосы. После этого женщине одно за другим стали поступать сообщения от подписчиков — люди интересовались, что случилось со лбом Алены. Действительно, если бросить беглый взгляд на фото, может показаться, что эта часть головы выросла и выдалась вверх. Некоторые пользователи Instagram даже предположили, что Водонаева специально увеличила ее в «фотошопе», как некоторые дамы увеличивают себе грудь или ягодицы.

«Сториз» Водонаевой
Лоб Алены Водонаевой на этом фото вызвал подозрения ее подписчиков. Фото: Instagram, @alenavodonaeva.

Однако, все оказалось куда проще: ракурс был взят так, что локоть актрисы чуть-чуть выглянул из-за головы, создав такой эффект.

Телеведущую разозлило, что нашлось достаточно много людей, которые не приглядевшись к фотографии, решили написать ей про странную форму ее головы.

«Получила в директ около 300 сообщений про мой лоб. Это мой второй локоть, — ответила Алена всем интересующимся сразу. — А вам больше делать нечего, как разглядывать лоб? В «фотошопе» увеличила! Спите спокойно».

Напомним, Водонаева уже месяц отдыхает вместе с сыном Богданом в США. Последние ее фото выложены из Лос-Анджелеса. Совсем недавно модель развелась со своим вторым мужем и теперь свободна.

А вы заметили второй локоть на этой фотографии?

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Алена Водонаевабассейннеудачное фотообвинения в фотошопе

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Алену Водонаеву заподозрили в «увеличении» лба на фото
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