Регина Тодоренко заявила, что ненавидит болеть

Раньше она любила остаться дома из-за болезни, но это осталось в прошлом.

Обычно рекламирующая косметику певица и телеведущая Регина Тодоренко неожиданно выложила в Instagram фото без макияжа, да еще и с сердитым лицом. Девушка заявила, что ненавидит болеть, и что заболевания — это результат безответственного отношения к себе.

«Раньше мне казалось романтичным посидеть дома, немного похандрить с носовыми платочками и любимым плакательным фильмом, но теперь все это вышеперечисленное — не более чем халатное отношение к своему здоровью и эксплуатация организма», — категорично написала 29-летняя певица.

После этого она спросила у подписчиков их мнение на тему, что такое болезнь — дело случая или проявление эгоизма. Комментаторы практически единогласно ответили, что болезнь — это сигнал организма о перегрузке, получив который надо сбавить темп работы и отдохнуть.

Напомним, в прошлом году Регина Тодоренко вышла замуж за 33-летнего певца Влада Топалова. Вскоре после этого у пары родился сын Михаил.

А что вы бы ответили на вопрос Регины?