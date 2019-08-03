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Беременная Сюзанна объяснила, почему не живет с супругом

Певица в октябре прошлого года объявила, что намерена подать на развод, но потом передумала.

Беременная Сюзанна объяснила, почему не живет с супругом
Сюзанна. фото: instagram.com/siuzannavarnina/

24-летняя певица Сюзанна прославилась после проекта «Артист» на канале «Россия-1», в котором она одержала победу. Позже она объединилась с группой «Мальбэк». Тогда ее карьера пошла в гору. Более того, супругом певицы стал вокалист коллектива Роман Варнин, которого также называют Мальбэк. Артистка рассказывала, что у них любовь возникла с первого взгляда. После знакомства на улице уже через четыре дня они стали мужем и женой.

Однако в октябре прошлого года прямо во время концерта Сюзанная объявила, что разводится с возлюбленным. Она также обвинила его в рукоприкладстве. Поклонники были шокированы такими новостями, а спустя восемь месяцев певица перестала скрывать свою беременность. Она продемонстрировала округлившийся живот на фото в соцсети. Девушка обратилась к мужу и поблагодарила его за заботу.

Но оказалось, что живут они все еще раздельно. Супруги рассказали, что несколько раз расходились и сходились, переживая кризис в отношениях. В итоге они разъехались по разным квартира, чтобы сохранить семью.

«Мы очень много времени проводим вместе. На сцене — вместе, в самолете — вместе, везде — вместе. Поэтому нам нужно расстояние для того, чтобы видеть человека полностью, а не только какие-то его недостатки. Я считаю, что это гениально», — пояснила Сюзанна.

Сюзанна на ютюб шоу. фото
Сюзанная рассказала об отношениях с мужем. Фото: кадр из YouTube-шоу «Вписка».

Кризис влюбленные миновали, но съезжаться они не планируют. Певица отметила, что она ценит личное пространство и не уверена, что хочет каждый день видеть мужа. Об этом Сюзанная поведала в эфире YouTube-шоу «Вписка». Также артистка и ее супруг поделились воспоминаниями о путешествиях и работе над песнями. К слову, врачи запретили певице летать, поэтому часть концерт ей пришлось отметить.

Муж Сюзанны. фото
Муж Сюзанны. фото: кадр из YouTube-шоу «Вписка».
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беременность и родызвездные семьиСюзанна

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Беременная Сюзанна объяснила, почему не живет с супругом
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