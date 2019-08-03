«Доброе утро»: Бузова вышла на балкон в нижнем белье

Подписчики раскритиковали певицу за то, что она часто выставляет в Сеть фотографии своей попы.

Ольга Бузова поприветствовала Санкт-Петербург в своем аккаунте в Instagram. Скандальная телеведущая и певица пожелала родному городу доброго утра (уже ближе к полудню), выложив фото себя любимой на фоне питерских крыш и серого неба. Для этого снимка звезда вышла на балкон в кружевном комплектике, в котором спала.

Очевидно, кроме хорошего настроения, Ольга хотела продемонстрировать еще и свою фигуру, правда, некоторой части армии ее подписчиков ракурс фотографии не понравился. Люди оставили под ней множество комментариев о том, что певица снова выставила попу напоказ, и поприветствовать город можно было и без демонстрации ягодиц.

Но преданным фанатам Бузовой снимок понравился, они похвалили ее фигуру и стали спрашивать, когда будет новый концерт. Кстати, недавно певица презентовала новую песню, которая, как и предыдущие композиции, наделала много шума.

А тем временем младшая сестра Ольги — Анна Бузова — тоже запела, хотя раньше признавалась, что у нее нет ни слуха, ни голоса.

Вы тоже осуждаете Ольгу за попу в кадре?