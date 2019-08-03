Недотянул до Тимати: Стас Ярушин упал с доски во время серфинга

Актер не стал вырезать этот момент из видео своего катания по волнам.

Следом за Тимати, который с видом босса прокатился по волнам на доске, да еще и кофе выпил в процессе, другие звезды тоже стали выкладывать ролики про свой серфинг. Вот и актер Стас Ярушин (Антон из «Универа») отметился экстремальным отдыхом, правда, с балансированием у него немного хуже, чем у «Мистера Блэкстара», — в конце своего видео 38-летний КВНщик все-таки упал в воду. Но лица не потерял и рассказал о полученном опыте с юмором.

«Ты чувствуешь доску и волну и начинаешь потихонечку выпендриваться, ощущать себя настоящим серфером! Оператор начинает снимать тебя через дырочку, и ты уже понимаешь, что олимпийская медаль у тебя на груди и страна гордится тобой, но…» — прокомментировал Станислав свое падение.

Кстати, кроме Тимати серфингом этим летом занимается и актриса Любовь Толкалина.

Добавим, что к лету Стас Ярушин решил привести себя в форму и сбросил лишний вес в спортзале.

А вы бы смогли устоять на доске на такой скорости?