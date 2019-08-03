ЗВЕЗДЫ

Недотянул до Тимати: Стас Ярушин упал с доски во время серфинга

Актер не стал вырезать этот момент из видео своего катания по волнам.

Недотянул до Тимати: Стас Ярушин упал с доски во время серфинга
Станислав Ярушин выложил в Сеть видео своего падения. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Следом за Тимати, который с видом босса прокатился по волнам на доске, да еще и кофе выпил в процессе, другие звезды тоже стали выкладывать ролики про свой серфинг. Вот и актер Стас Ярушин (Антон из «Универа») отметился экстремальным отдыхом, правда, с балансированием у него немного хуже, чем у «Мистера Блэкстара», — в конце своего видео 38-летний КВНщик все-таки упал в воду. Но лица не потерял и рассказал о полученном опыте с юмором.

«Ты чувствуешь доску и волну и начинаешь потихонечку выпендриваться, ощущать себя настоящим серфером! Оператор начинает снимать тебя через дырочку, и ты уже понимаешь, что олимпийская медаль у тебя на груди и страна гордится тобой, но…» — прокомментировал Станислав свое падение.

Кстати, кроме Тимати серфингом этим летом занимается и актриса Любовь Толкалина.

Добавим, что к лету Стас Ярушин решил привести себя в форму и сбросил лишний вес в спортзале.

А вы бы смогли устоять на доске на такой скорости?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Универ"падениесерфингСтанислав Ярушин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Недотянул до Тимати: Стас Ярушин упал с доски во время серфинга
Интересно?
Поделись с друзьями: