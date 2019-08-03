«Дети в восторге!»: Безруков сводил малышей в сочинский дельфинарий

У актера есть всего несколько дней на отдых со своей семьей.

Долгожданный отпуск Сергея Безрукова с семьей продолжается. Плотный съемочный график наконец-то сменился выездом на Черное море, и актер может провести время с детьми. Что он и делает: 3 августа звезда экрана отвел своих малышей в сочинский дельфинарий, где они насладились водным шоу. Видео с представления артист опубликовал в социальной сети.

«Классно. Дети в восторге! Спасибо за гостеприимство! Продолжаем отдыхать», — написал он.

Напомним, в июле жена Безрукова Анна Матисон отдыхала вместе с дочкой Машей и сыном Степаном в Греции, пока Сергей был занят на съемках. А сейчас у семьи наступила «вторая часть» отпуска, которая проходит на Черном море, уже в компании звездного папы. Делая посты о своем отдыхе, артист отключает комментарии, чтобы расслабиться и передохнуть от внимания поклонников.

Добавим, что Безруков женат на режиссере Анне Матисон уже три года. Их дочери Марии — 3 года, а сыну Степану нет еще и годика.

А вам нравятся дельфинарии?