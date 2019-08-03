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Певица Светлана Лазарева трогательно поздравила дочь с 23-летием

Артистка написала, что рождение дочери - это комплимент от вселенной.

Певица Светлана Лазарева трогательно поздравила дочь с 23-летием
Светлана Лазарева с дочерью Натальей в 2008 году. Фото: Natalya Loginova/Russian Look

57-летняя певица Светлана Лазарева поздравила свою дочь Наталью с ее 23-летием. Артистка выложила в Instagram черно-белые снимки с их совместной фотосессии, на которых не сразу и поймешь, где мама, а где дочка. Поклонники комментируют, что красавицы выглядят на фото, как подружки.

«Какая ты у меня уже взрослая. Нет, родить дочь — это и вправду получить комплимент от вселенной. Будь счастлива, моя радость, будь здорова! Я обожаю и очень люблю тебя», — написала Светлана трогательное поздравление.

Напомним, исполнительница хитов «Тельняшка» и «Лавочка» родила единственную дочь во втором браке. Девушка получила имя в честь своей крестной — певицы Натальи Ветлицкой. Когда Наташа выросла, родители развелись, а она поступила на факультет журналистики.

Сама Светлана Лазарева альбомов больше не записывает, гастролирует со своими хитами из 90-х, часто дает концерты в детских домах и домах престарелых.

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Певица Светлана Лазарева трогательно поздравила дочь с 23-летием
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