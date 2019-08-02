Серябкина объяснила, почему не боится оголяться на публике

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина, как и другие знаменитости, оказалась в числе приглашенных на музыкальную премию «Жара» в Баку. Для выхода в свет 34-летняя певица выбрала весьма провокационный образ: сетчатое прозрачное платье с блестками, надев под наряд комплект из черного лифа и мини-шорт. Образ артистки дополнили босоножки на шпильке. По словам самой исполнительницы, несмотря на критику, она осталась довольна платьем от российского модельера. Об этом певица рассказала в беседе с peopletalk.ru.

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Певица пояснила, что как только увидела этот дизайнерский комплект, то сразу поняла: она должна его приобрести. По мнению Серябкиной, открытый наряд идеально подходил для жаркой погоды в Баку. Многие артисты изнывали от палящего солнца в вечерних туалетах, а вот Ольга чувствовала себя комфортно.

Серябкина уточнила, почему не боится оголяться на публике. Исполнительница спокойно относится к критике и негативным откликам в свой адрес. Ольга не скрывает, что благодаря этому наряду чувствовала себя на фестивале «максимально комфортно, смело и сексуально». Всем недовольным певица советует просмотреть последние выходы мировых знаменитостей. И тогда, по мнению девушки, ее платье не покажется хейтерам слишком эпатажным.