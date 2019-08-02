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Брюс Уиллис продал особняк на острове за 27 миллионов долларов

Ранее актер построил этот дом и женился в нем.

Брюс Уиллис продал особняк на острове за 27 миллионов долларов
Брюс Уиллис распродает недвижимость. Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Всемирно известный актер Брюс Уиллис продал свой шикарный особняк на острове в Атлантическом океане. Как сообщает сайт Mansion Global, недвижимость на берегу моря площадью в 13,5 тысячи квадратных футов, расположенная в Теркс и Кайкос (заморская территория Великобритании, находится рядом с Кубой) ушла покупателю за 27 миллионов долларов. Речь идет о большом доме с пятью спальнями, павильоном для йоги и двумя коттеджами для гостей.

Сообщается, что звезда «Крепкого орешка» купил этот участок в 2000 году и в 2004-ом закончил строительство жилого комплекса. Около 10 лет назад они вместе его избранницей — фотомоделью Эммой Хемминг — устроили там свадьбу, после чего часто приезжали на остров отметить дни рождения и Рождество.

На продажу недвижимость пара якобы решилась из-за переезда в Калифорнию. Свой жилой комплекс в Нью-Йорке, состоящий из четырех домов, они тоже продают за чуть более 9 миллионов долларов. Добавим, что Уиллису уже 64 года, его жена моложе супруга на 23 года.

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Брюс Уиллис продал особняк на острове за 27 миллионов долларов
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