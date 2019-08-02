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Виктория Боня призналась, что стремительно теряет вес

Светская львица отетила на вопрос поклонников в соцсети.

Виктория Боня призналась, что стремительно теряет вес
Виктория Боня увлеклась похудением. Фото: Instagram@victoriabonya

Когда-то Виктория Боня была одной из самых ярких участниц телешоу «Дом-2». И теперь, спустя годы, она продолжает тщательно следить за своим внешним видом. Красавица не страдает вредными привычками, проводит много времени в спортзале и соблюдает принципы правильного питания.

Как отмечает Боня, поклонники часто задают ей вопрос о том, сколько же она весит на самом деле. Ведущая решила наконец раскрыть тайну и записала видео в тренажерном зале для подписчиков в Instagram. Роликом звезда поделилась в «сторис».

На этих кадрах девушка встает на весы и крупным планом показывает цифры на них. При этом Виктория то ли пожаловалась, то ли похвасталась, что стремительно теряет вес.

«Худею не по дням, а по часам. 53 – все не так уж плохо», – сообщила светская львица.

Фото: Instagram@victoriabonya

Многие фанаты восхищаются красотой и роскошным образом жизни Бони. Однако нашлись и те, кто считает, что в погоне за стройностью звезда слишком уж увлеклась. Недавно знаменитость осудили в соцсети за чрезмерную, по мнению недоброжелателей, худобу. Критики отметили, что раньше Виктория выглядела гораздо лучше.

«Худенькая очень, надо поправиться», «Виктория, почему так сильно похудели?», «Вы хорошая, но худоба вам не идет», – высказали свое мнение поклонники телеведущей.

Как думаете, стоит Боне худеть?

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InstagramВиктория Боняпохудениетелеведущая

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Виктория Боня призналась, что стремительно теряет вес
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