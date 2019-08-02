ЗВЕЗДЫ

Актерская династия Добронравовых показала, как они изменились за 22 года

Дети выросли и пошли по стопам отца, и все трое отрастили усы.

Актерская династия Добронравовых показала, как они изменились за 22 года
Династия Добронравовых показала совместное фото 22-летней давности. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

36-летний актер Виктор Добронравов опубликовал в Instagram коллаж из двух семейных фотографий, разница между которыми — 22 года. Звездная семья артиста сделала популярный в Интернете прием: встала в тех же позах, как на старом снимке, чтобы получилась композиция «было — стало».

На ретро-фото глава семейства Федор Добронравов обнимает за плечи еще юного Виктора, а тот — своего еще маленького брата Ивана. Спустя почти четверть века мужчины повторили кадр. Комментаторы отмечают, что взгляды и улыбки актеров практически не изменились, зато у всех троих выросли усы. Люди благодарят талантливую семью за их творчество и подаренный позитив.

Кстати, недавно 57-летний Федор Добронравов исполнил давнюю мечту — снялся в одной картине с обоими сыновьями. Артист признался, что очень гордится наследниками и  что старается не давить на них собственным актерским авторитетом.

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Актерская династия Добронравовых показала, как они изменились за 22 года
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