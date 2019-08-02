Подольская в слитном купальнике похвасталась подтянутой фигурой

Наталья Подольская впервые стала мамой в 2015 году. Она родила сына Артемия. Теперь именно ему певица посвящает все свободное время — вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Девушке 37 лет, но выглядит она гораздо моложе. Так как ее четырехлетний наследник сейчас активно познает мир и не сидит на месте, артистка тратит много времени, чтобы поспеть за ним.

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Этим летом звездная семья сначала отдыхала в Испании, а теперь переместилась в Турцию. Наталья ранее потянула спину, играя в бадминтон с сыном, но быстро восстановилась. В первые дни августа певица поделилась новыми пляжными фото. Она продемонстрировала свою подтянутую фигуру в слитном голубом купальнике. Подольская устроила целую фотосессию на фоне моря.

«Серия отдыхающей в купальнике… Я не занимаюсь тут спортом… хотя здесь он на каждом шагу. Мой спорт — пляжный футбол! С утра с кое-кем, от кого не отделаться до высунутого языка», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились не только фигурой звезды, но и ее жизнерадостностью. «Наталья, фото прекрасно», «Красотуля», «Классный купальник. Ты просто красотка.», «Идеальное тело», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, супруги остановились на роскошной вилле. Они уже успели не только позагорать, но и сводить наследника в парк развлечений. Артемий покатался на электромашинках и попрыгал на батутах.

А вам нравится фигура Подольской?