Стоцкая объяснила, как похудеть с помощью йоги

Анастасия Стоцкая счастлива в браке с бизнесменом по имени Сергей. У них подрастают наследники: восьмилетний Александр и двухлетняя Вера. Певице 36 лет, но она активно работает над своим телом. Со стороны кажется, что она выглядит стройной, но сама девушка видит в себе несовершенства, поэтому месяц назад она вернулась к занятиям йогой. Выслушав критику, звезда решила пояснить, как можно похудеть с помощью этой физической практики.

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«Дословный перевод слова Йога — союз. Йога — это единение души и тела. Йога всего одна. Существуют разные практики в йоге, но это всего лишь части йоги, это не полное целое. Возможно вы начнёте с одной техники, потом перейдёте к другой, это не так важно, важно, чтобы Ваше тело и сознание работали в союзе друг с другом, тогда вы занимаетесь йогой, а не просто физическими упражнениями. Неважно, как Вы назовёте свою практику, важно то, какой результат Вас ждёт в конце», — пояснила Анастасия.

Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в спортивном костюме и стоя на одной ноге. Девушка продемонстрировала завидную гибкость. Стоцкая призналась, что намерена похудеть благодаря йоге и снова выглядеть как до родов.

«Есть специальные дыхательные техники в йоге: дышишь так, чтобы похудеть. Мне тоже поначалу йога казалась скучной, однообразной. Но я открыла для себя это древнее учение совершенно по-новому», — поделилась певица.

Она не стала скрывать, что лишний вес создает свои сложности, но постепенно тело становится все более послушным. «Я еще в самом начале пути. Показывая и рассказывая вам о своих занятиях, я даю себе стимул не сорваться. Я вернусь в свою форму 17-летней давности, и я это сделаю с помощью йоги!» — заявила Анастасия.