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Кинуть жребий: как кокер-спаниель выбрал имя принцу Джорджу

Герцог и герцогиня Кембриджские остановились на необычном способе определиться с именем для первенца.

Кинуть жребий: как кокер-спаниель выбрал имя принцу Джорджу
Родители принца Джорджа положились на судьбу при выборе имени для принца Джорджа. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям «пригласили» своего кокер-спаниеля по кличке Лупо, чтобы тот помог им выбрать имя для их первенца.

Принц Джордж родился в 2013 году. До счастливого события оставалось совсем немного времени, а молодые родители все еще не придумали, как назвать будущего малыша.

Этим вопросом они извели всех своих друзей и родственников, включая королеву.

Однако остановиться на чем-то конкретном Кейт и Уильям так и не смогли. Поэтому они решили «кинуть жребий» и довериться воле судьбы.

Чета написала на отдельных листочках бумаги имена, свернула их и разложила перед своим спаниелем, чтобы тот лапой выбрал какой-то из «лотов».

«Никто не знал, что выбрал Лупо», — рассказал инсайдер. «Но имена отличались выдумкой и фантазией, так что его вполне могли назвать Виктория Александра Джордж Дэвид Бекхэм», — цитирует источник Express.

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Кинуть жребий: как кокер-спаниель выбрал имя принцу Джорджу
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