Кинуть жребий: как кокер-спаниель выбрал имя принцу Джорджу

Кейт Миддлтон и принц Уильям «пригласили» своего кокер-спаниеля по кличке Лупо, чтобы тот помог им выбрать имя для их первенца.
Принц Джордж родился в 2013 году. До счастливого события оставалось совсем немного времени, а молодые родители все еще не придумали, как назвать будущего малыша.
Этим вопросом они извели всех своих друзей и родственников, включая королеву.
Однако остановиться на чем-то конкретном Кейт и Уильям так и не смогли. Поэтому они решили «кинуть жребий» и довериться воле судьбы.
Чета написала на отдельных листочках бумаги имена, свернула их и разложила перед своим спаниелем, чтобы тот лапой выбрал какой-то из «лотов».
«Никто не знал, что выбрал Лупо», — рассказал инсайдер. «Но имена отличались выдумкой и фантазией, так что его вполне могли назвать Виктория Александра Джордж Дэвид Бекхэм», — цитирует источник Express.