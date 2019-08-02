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Каменских в голубом бикини устроила фотосессию на яхте

Певица продолжает отдыхать с мужем на Сардинии.

Каменских в голубом бикини устроила фотосессию на яхте
Настя Каменских. фото: instagram.com/realpotap/

Настя Каменских в мае этого года сыграла свадьбу с Потапом. Больше они не скрывают своих чувств друг к другу. Влюбленные не расстаются даже во время гастролей, хоть уже больше года не выступают в дуэте. Потап более активно занялся продюсерской деятельностью, а его супруга строит сольную карьеру.

Будучи незамужней девушкой, Настя часто публиковала откровенные снимки. Сменив статус, она продолжила публиковать фото в полуобнаженном виде, что удивило ее поклонников. Оказалось, что муж ее во всем поддерживает и порой сам фотографирует. Этим летом они уже отдыхали в Турции, а теперь проводят время на Сардинии. 2 августа Каменских устроила фотосессию на яхте, продемонстрировав свою фигуру в голубом бикини.

«Новый день», — лаконично подписала она пост.

Певица тщательно следит за своей фигурой, поэтому даже на отдыхе с утра занимается спортом. Ко всему прочему она начала заниматься катанием на SUP-борде. В новом купальнике Настя тоже взобралась на доску. Рядом с ней находился Потап. Поклонники пришли в восторг от фигуры 32-летней Каменских. «Просто офигительно шикарная Настенька!», «Как мне нравятся ее бедра. Идеально же», «А Настя аппетитная, уффф», — прокомментировали пост подписчики.

Каменских на Сардинии с Потапом. фото
Фото: instagram.com/kamenskux/

Отметим, что ранее певица показала фигуру в желтом купальнике. Тогда поклонники заподозрили ее в использовании фотошопа. Одни решили, что она сделала фигуру более идеальной, а другие предположили, что артистка скрывает беременность. У Насти пока нет детей, а вот у Потапа от первого брака подрастает сын Андрей.

А вам нравится фигура Каменских?

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Каменских в голубом бикини устроила фотосессию на яхте
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