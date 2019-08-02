ЗВЕЗДЫ

Анна Калашникова назвала звезд, пострадавших от модной пластической операции

Телеведущая рассказала, с какими последствиями столкнулась после удаления «комков Биша».

Анна Калашникова назвала звезд, пострадавших от модной пластической операции
АННА КАЛАШНИКОВА. ФОТО: ВАЛЕРИЯ ПИРАТОВА @PIRATOVA

Анна Калашникова призналась, что с недавних пор ей приходится вдвое чаще посещать косметолога. Случилось это после пластической операции по избавлению «комков Биша» – небольших жировых скоплений в области щек, которые считаются нормой, но очень не нравятся многим их обладательницам.

Как рассказала Анна в собственной колонке на портале Teleprogramma.pro, через некоторое время после этой операции ее лицо стало выглядеть значительно хуже, чем было «до». Вид у нее был уставший и постаревший, даже если она успевала хорошо отдохнуть.

По словам телеведущей, не одна она пострадала от последствий модной среди звезд операции. Лицо осунулось у Полины Гагариной, Рене Зельвегер, Мадонны и даже Натали Портман.

«Ее лицо выглядело настолько изможденным, что даже в роли жертвы режима в фильме «V -значит Вендетта» она выглядела свежее», – прокомментировала Калашникова недавний выход Портман на красную дорожку.

Певица отметила, что ей удалось справиться с изменениями на лице. В косметологическом салоне она делает маски и уколы с витаминами, которые позволяют ей не превратиться в «мумию».

Анна Калашникова. Фото
Анна Калашникова рассказала о неудачной пластике. Фото: globallookpress.com
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна КалашниковаКолонка Анны КалашниковойПластические операции звезд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анна Калашникова назвала звезд, пострадавших от модной пластической операции
Интересно?
Поделись с друзьями: