Анна Калашникова назвала звезд, пострадавших от модной пластической операции

Анна Калашникова призналась, что с недавних пор ей приходится вдвое чаще посещать косметолога. Случилось это после пластической операции по избавлению «комков Биша» – небольших жировых скоплений в области щек, которые считаются нормой, но очень не нравятся многим их обладательницам.

Как рассказала Анна в собственной колонке на портале Teleprogramma.pro, через некоторое время после этой операции ее лицо стало выглядеть значительно хуже, чем было «до». Вид у нее был уставший и постаревший, даже если она успевала хорошо отдохнуть.

По словам телеведущей, не одна она пострадала от последствий модной среди звезд операции. Лицо осунулось у Полины Гагариной, Рене Зельвегер, Мадонны и даже Натали Портман.

«Ее лицо выглядело настолько изможденным, что даже в роли жертвы режима в фильме «V -значит Вендетта» она выглядела свежее», – прокомментировала Калашникова недавний выход Портман на красную дорожку.

Певица отметила, что ей удалось справиться с изменениями на лице. В косметологическом салоне она делает маски и уколы с витаминами, которые позволяют ей не превратиться в «мумию».