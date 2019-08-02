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«Парень – огонь!»: Хрусталев опубликовал фото из свадебного путешествия

Вот только супругу на снимке соведущий Урганта показывать не стал.

«Парень – огонь!»: Хрусталев опубликовал фото из свадебного путешествия
Дмитрий Хрусталев улетел в свадебное путешествие. Фото: globallookpress.com

Недавно Дмитрий Хрусталев и певица Мария Гончарук поженились после двух лет отношений. Свадьба была тайной, ни шоумен, ни певица не прокомментировали событие в личной жизни. При этом Хрусталев поделился снимками из отпуска, сразу после свадьбы пара улетела отдыхать.

На последних снимках соведущий Ивана Урганта запечатлен на одном из южных курортов. Как можно заметить, время артист проводит прекрасно. Он ходит по кафе, любуется красивыми пейзажами и устраивает фотосессии на Лазурном берегу. Под одним из этих кадров Хрусталев подшутил над собой.

«Да я парень – Огонь!», «Нет, парень, ты – уголь!» – ответил сам себе Дмитрий.

Как отметили поклонницы, брак пошел артисту на пользу. За короткое время, прошедшее после свадьбы, он заметно изменился, превратившись в загорелого и поджарого мачо. «Такой загорелый», «Все вместе взятые герои боевиков «курят в сторонке», «Рембо отдыхает! Класс!», «Поджаренький такой!» – высказались девушки в комментариях.

Фото: Instagram@dmitry_khrustalev

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Хрусталев и его избранница, известная по проекту «Хочу в «ВИА Гру», очень любят путешествовать. Так, несколько месяцев назад пара отправилась в Норвегию, а в свадебное путешествие супруги улетели в Испанию.

А вам нравится новый образ Хрусталева?

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Тэги:

InstagramДмитрий ХрусталевМария Гончаруксвадебное путешествие

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«Парень – огонь!»: Хрусталев опубликовал фото из свадебного путешествия
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