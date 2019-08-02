Все о страсти: Олег Газманов снялся в чувственной фотосессии с женой

Олег Газманов уже 16 лет счастлив в браке с Мариной Газмановой. Влюбленные воспитали дочь Марианну, а также сына девушки от прошлых отношений Филиппа, которого певец считает своим наследником. Также у артиста есть старший сын Родион от первого брака. Он, к слову, пошел по стопам отца и активно строит карьеру в музыкальной сфере.

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В этом году Газманову исполнилось 68 лет, но он выглядит гораздо моложе своих ровесников. К тому же певец занимается спортом, поэтому у него подтянутое тело. Ранее Марины признавалась, что в ее муже собраны все лучшие черты. Она нашла в нем одновременно друга, любовника, добытчика, отца детей и человека, который, как она выразилась, может сдерживать ее женского дракона.

Не так давно супруги приняли участие в чувственной фотосессии. В кадре Марина позирует в длинном вязаном свитере, а Олег в джинсах и рубашке. Он будто заигрывает с ней, прижимая к стене. Фотографу удалось заснять чувственный момент перед поцелуем.

У поклонников снимки вызвали восторг. А вот жена певца решила рассказать о любви и страсти в отношениях.