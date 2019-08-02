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Все о страсти: Олег Газманов снялся в чувственной фотосессии с женой

Избранница певица поведала об отношениях в браке.

Все о страсти: Олег Газманов снялся в чувственной фотосессии с женой
Олег Газманов с женой Мариной. фото: globallookpress.com

Олег Газманов уже 16 лет счастлив в браке с Мариной Газмановой. Влюбленные воспитали дочь Марианну, а также сына девушки от прошлых отношений Филиппа, которого певец считает своим наследником. Также у артиста есть старший сын Родион от первого брака. Он, к слову, пошел по стопам отца и активно строит карьеру в музыкальной сфере.

В этом году Газманову исполнилось 68 лет, но он выглядит гораздо моложе своих ровесников. К тому же певец занимается спортом, поэтому у него подтянутое тело. Ранее Марины признавалась, что в ее муже собраны все лучшие черты. Она нашла в нем одновременно друга, любовника, добытчика, отца детей и человека, который, как она выразилась, может сдерживать ее женского дракона.

Не так давно супруги приняли участие в чувственной фотосессии. В кадре Марина позирует в длинном вязаном свитере, а Олег в джинсах и рубашке. Он будто заигрывает с ней, прижимая к стене. Фотографу удалось заснять чувственный момент перед поцелуем.
У поклонников снимки вызвали восторг. А вот жена певца решила рассказать о любви и страсти в отношениях.

«Есть ли страстные чувства в браке 30+ вместе. На моей практике, они становятся ещё более глубокими. Как говорит композитор: „Не важно, кто возьмёт самую высокую ноту, важно, кто её дольше протянет“. Я с уверенностью могу сказать, что любовь не проходит через три, семь… лет, она ещё даже не начинается. Настоящая любовь приходит бонусом, кто продержался с друг другом много лет, создал миф своей семьи, падал и вставал… родил, построил, взрастил, простил, уважал и приумножал… Вот только после такой многоступенчатости приходит настоящая ЛЮБОВЬ!» — рассказала Марина.

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звездные семьиМарина ГазмановаОлег Газмановромантическая фотосессия

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Все о страсти: Олег Газманов снялся в чувственной фотосессии с женой
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