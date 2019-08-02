Семилетняя дочь Жасмин снялась в модной фотосессии для глянца

Маргарита уже знает, что у любой работы, какой бы легкой и привлекательной она ни казалась, есть обратная сторона.

Дочь Жасмин от второго брака с бизнесменом Илоном Шором Маргарита растет настоящей красавицей. Девочка снялась для глянцевого детского журнала в нарядном ярко-красном платье с вышивкой на груди.

Фото наследницы Жасмин с гордостью выставила на своей странице в Instagram. «Мое маленькое солнышко Маргарита в съемке для глянцевого детского журнала. Платье называется Blue Jasmine! Мне кажется, это здорово, когда малышки с ранних лет видят, что у любой работы, какой бы легкой и привлекательной она ни казалась на первый взгляд, есть обратная сторона», — написала гордая мама.

Рабочий день маленьких моделей начинается в 8 утра и заканчивается в 5 часов, как у взрослых… И это здорово, это снимает розовые очки и дает правильное представление о жизни», — написала Жасмин в подписи к фото.

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У Маргариты есть своя страница в Instagram, где она нередко появляется на фото в компании своих братьев — старшего 21-летнего Михаила, который родился в первом браке Жасмин от бизнесмена Вячеслава Семендуева, и 2-летнего Мирона.

Много в аккаунте девочки и стильных фото, на которых она выглядит как настоящая модница.