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Актриса из «Бурлеска» призналась мужу в любви к женщинам после свадьбы

Танцовщица и певица Джулианна Хаф обнажилась для американского журнала Women's Health.

Актриса из «Бурлеска» призналась мужу в любви к женщинам после свадьбы
Джулианна Хаф соврешила каминг-аут. Фото: instagram.com/juleshough/

Звезда фильма «Бурлеск» Джулианна Хаф стала героиней обложки американского издания Women’s Health. Актриса приняла участие в откровенной фотосессии и предстала на обложке полностью обнаженной. Она также дала журналу не менее честное интервью.

Певица рассказала, что через несколько месяцев после того, как сыграла свадьбу, призналась своему мужу, что она любит женщин. Супруг не догадывался о предпочтениях своей половинки. По-началу он был сбит с толку, но Хаф заявила, что сделала выбор в его пользу.

«Внутри меня жила женщина, которой не нужно было ничего. Но там была и маленькая девочка, которой он был нужен, чтобы защищать ее», — рассказала актриса о своих сомнениях. «Я задавала вопрос, сможет ли он полюбить меня в такой версии», — продолжила она.

«Но чем больше я была сама собой, тем больше он мной увлекался», — отметила она, добавив, что теперь между ними установилась еще более близкая связь, пишет US Weekly.

Актриса поделилась фото с обложки в Instagram. Комментарий к фото оставил и ее брат. Он написал, что гордится своей сестрой, которая не побоялась совершить каминг-аут.

«Прекрасная статья о том, как разрушать стены, которые нас изолируют. Прекрасный снимок, демонстрирующий твое мужество и твою истинную сущность и силу», — написал он.

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Актриса из «Бурлеска» призналась мужу в любви к женщинам после свадьбы
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