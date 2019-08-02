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Принцессе Диане несколько раз перешивали свадебный наряд

Дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль рассказали, как создавалось «платье мечты».

Принцессе Диане несколько раз перешивали свадебный наряд
Дизайнеры работали целый год над платьем принцессы Дианы. Фото: GLobal Look Press

Платье принцессы Дианы из шелковой тафты и кружевом «антик» является одним из самых знаменитых в истории.

Леди Ди для его создания выбрала относительно неизвестных в то время дизайнеров — Дэвида и Элизабет Эмануэль, которые работали не покладая рук, чтобы создать этот шедевр.

Платье со шлейфом длиной 7,6 метров, украшенное 10 тысячами жемчужин, обошлось по тем временам в девять тысяч фунтов стерлингов.

Элизабет в документальной ленте канала Channel 5 «Чарльз и Ди: Правда за кулисами королевской свадьбы» рассказала, что им пришлось работать не покладая рук и начинать несколько раз все заново, так за несколько месяцев до свадьбы Диана сильно похудела.

Всего за четыре месяца ее талия уменьшилась на 12,7 см. «Все примерки проходили в нашей студии. Мы почти весь 1981 год шили это платье», — рассказала дизайнер.

«Каждый раз, когда Диана приезжала на примерку, нам приходилось заново снимать размеры. Нам несколько раз пришлось начинать все заново даже тогда, когда мы уже разрезали ткань. Она действительно очень похудела», — продолжила она рассказ.

«В конце ее талия была всего 58 см. Она была крошечной, как у модели. Диана выглядела фантастически», — цитирует кутюрье Mirror.

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Британская королевская семьяистория похудениякоролевская свадьбапохудениеПринцесса Дианасвадебное платье

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Принцессе Диане несколько раз перешивали свадебный наряд
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