Дачный стиль: Высоцкая показала изысканную сервировку стола

Юлия Высоцкая — не только отличный кулинар, но и мастер сервировки, что она очередной раз продемонстрировала, красиво накрыв кофейный стол на воздухе на знаменитой даче Михалковых-Кончаловских на Николиной горе.

На фото красуются расписные чашки из тонкого стекла, на густой кофейной пенке есть рисунок в стиле латте-арт, на столе стоят большие металлические кофейники с кофе и молоком. Все это великолепие расположилось на белоснежной салфетке под старину с выбитыми краями.

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«Однако надо пить кофе», — подписала фото Юлия в Instagram и поставила хэштеги #вишневыйсад и #сегодня вечером.

Пьеса «Вишневый сад», которую поставил муж актрисы Андрей Кончаловский, идет на сцене столичного Театра Моссовета. Высоцкая играет в постановке главную роль — Любовь Раневскую. Роль Гаева исполняет Александр Домогаров. Кончаловский воплотил на сцене свое прочтение Чехова.

«Зная приближающуюся развязку, Чехов решил попрощаться с жизнью весело, именно поэтому он писал «Вишневый сад» как комедию. Прощальная шутка гения», — так высказался когда-то о своей постановке Кончаловский, увидевший смех там, где другие режиссеры усмотрели драму.