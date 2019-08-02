Виктория Боня разглядела фотошоп на снимке с Ким Кардашян

Виктория Боня не скрывает, что восхищается внешностью Ким Кардашян. Недавно телеведущая опубликовала в Instagram фотографию звездной коллеги и отметила, что американская фотомодель проделала огромную работу над собой.

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Но, кажется, Ким разочаровала светскую львицу. Как считает Боня, помощники звезды реалити-шоу фотошопят ее снимки, причем делают это неумело. Об этом Виктория сообщила в комментарии к одному из последних кадров в блоге Кардашян.

Ким поделилась с подписчиками совместным селфи со своей сестрой Кендалл Дженнер. Девушки, облаченные в бикини, сфотографировались на фоне огромного зеркала.

Поклонники супруги Канье Уэста заметили, что верхний край зеркала неестественно изогнут, и посоветовали ей «не борщить» с фотошопом. А Боня заявила, что Ким нужно попросту уволить помощника, который занимается ретушью ее снимков.

Впрочем, и у самой Виктории есть маленькие хитрости, чтобы хорошо получаться на фото. Девушка хорошо умеет позировать, выбирая нужные ракурсы. Как это выглядит в реальности, однажды показала сама Боня. Она сообщила, что ее разыграл фотограф и заснял на видео, как она принимает выгодные позы. Ролик звезда выложила в Instagram и отметила, что, по ее мнению, розыгрыш удался и получилось очень смешно.

А вы заметили фотошоп на снимках Бони и Ким?