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Рубцова вспомнила, как тяжело переживала смерть родного брата

Молодой человек умер в 17 лет из-за проблем с сердцем.

Рубцова вспомнила, как тяжело переживала смерть родного брата
Валентина Рубцова потеряла родного брата/globallookpress.com

Актриса Валентина Рубцова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она вспомнила один из самых тяжёлых дней в своей жизни, когда потеряла родного брата. Он был на несколько лет старше будущей актрисы.

Валентина Рубцова. Фото
У Валентины Рубцовой умер много лет назад родной брат/globallookpress.com

«У Саши было очень слабое сердце. Он не имел никаких вредных привычек. Просто в один день сердце у него остановилось. Я помню тот день, как в тумане. Я как раз возвращалась из «Артека». Меня встречали папа с дядей. По дороге в машине они мне и сообщили печальную новость», — рассказала звезда.

По словам Рубцовой, дома на кровати сидела ее мать и сестра. У них были серые лица. Обе были убиты горем. «Я пережила самый настоящий шок. Не могла свыкнуться с мыслью, что Саши больше нет. Я просто не могла плакать. Все вокруг меня словно остановилось», — рассказала Валентина.

Как считает актриса, потеря ребенка – самое страшное, что может случиться в этой жизни с человеком. По ее словам, у матери после той трагедии навсегда осталось на лице выражение грусти. Но родительница звезды выдержала испытание. Ей еще нужно было поднимать двух младших братьев Рубцовой. По словам актрисы, ее мама очень сильный человек.

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Александр РубцовБорис КорчевниковВалентина РубцоваПрограмма "Судьба человека"смерть близких

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Рубцова вспомнила, как тяжело переживала смерть родного брата
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