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«Зажгите свою жизнь!»: Повереннова поделилась своим жизненным принципом

Актриса призвала своих подписчиков в Instagram близко общаться только с позитивными людьми.

«Зажгите свою жизнь!»: Повереннова поделилась своим жизненным принципом
Дарья Повереннова/instagram.com/dpoverennova/

47-летняя Дарья Повереннова известна своей энергичностью и жизненной активностью. Популярная актриса, несмотря на творческую загруженность, успевает и отдыхать, и принимать участие в массовых спортивных забегах, и посоревноваться в гонках на яхтах. Еще звезда известна своей продуманной жизненной позицией, к которой в очередной раз призвала своих поклонников.

«Хочу поделиться с вами недавно услышанным выражением: «Зажгите свою жизнь!» И предлагаю нам подумать вот о чём: люди, которые окружают нас, создают или рушат наши мечты?.. Прочтите ваши 5 последних сообщений, и ответьте себе на вопрос: эти люди разжигают ваше пламя или поливают его водой?..

Если вы проводите с кем-то время, очень важно, чтобы эти люди подпитывали вас и вдохновляли! Окружайте себя людьми, которые будут подбрасывать дрова в ваш костёр жизни, а не тушить его!», — написала Повереннова на своей странице в Instagram.

Также звезда посоветовала подписчикам подумать, насколько они довольны своим окружением, и все ли люди на их жизненном пути заслуживают внимания.

Напомним, Дарья Повереннова была замужем за актером Александром Жигалкиным, у бывших супругов есть взрослая дочь Полина.

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актрисаАлександр ЖигалкинДарья Повереннова

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«Зажгите свою жизнь!»: Повереннова поделилась своим жизненным принципом
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