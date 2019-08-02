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Признание в любви: Слепаков посвятил стихотворение своей кошке

Артиста на творчество вдохновила красота домашней любимицы.

Признание в любви: Слепаков посвятил стихотворение своей кошке
Семен Слепаков восхвалил свою кошку в стихах. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Талантливый бард и сценарист песен Семен Слепаков поделился с подписчиками новым стихотворением. На этот раз его музой стала белая кошка Дуся. Домашняя любимица артиста породы девон-рекс вдохновила своего хозяина на следующие строки.

«До чего прекрасна наша кошка!

Это подтвердит вам кот любой.

Прямо Vogue кошачьего обложка,

Ну, а может даже и Playboy».

Добавим, что Дуся время от времени появляется на странице Семена в Instagram. Ранее он уже посвящал ей стихотворение, в котором говорилось, что он подарил эту малышку жене, купив ее за внушительную сумму.

Напомним, 39-летний юморист Семен Слепаков состоит в браке уже почти семь лет. Его жена Карина по профессии — юрист.

Кстати, а вы кошатник или собачник?

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кошкакошкиновый стихСемен Слепаковстихотворение

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Признание в любви: Слепаков посвятил стихотворение своей кошке
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