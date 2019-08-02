Признание в любви: Слепаков посвятил стихотворение своей кошке

Талантливый бард и сценарист песен Семен Слепаков поделился с подписчиками новым стихотворением. На этот раз его музой стала белая кошка Дуся. Домашняя любимица артиста породы девон-рекс вдохновила своего хозяина на следующие строки.
«До чего прекрасна наша кошка!
Это подтвердит вам кот любой.
Прямо Vogue кошачьего обложка,
Ну, а может даже и Playboy».
Добавим, что Дуся время от времени появляется на странице Семена в Instagram. Ранее он уже посвящал ей стихотворение, в котором говорилось, что он подарил эту малышку жене, купив ее за внушительную сумму.
Напомним, 39-летний юморист Семен Слепаков состоит в браке уже почти семь лет. Его жена Карина по профессии — юрист.
Кстати, а вы кошатник или собачник?