Признание в любви: Слепаков посвятил стихотворение своей кошке

Талантливый бард и сценарист песен Семен Слепаков поделился с подписчиками новым стихотворением. На этот раз его музой стала белая кошка Дуся. Домашняя любимица артиста породы девон-рекс вдохновила своего хозяина на следующие строки.

«До чего прекрасна наша кошка! Это подтвердит вам кот любой. Прямо Vogue кошачьего обложка, Ну, а может даже и Playboy».

Добавим, что Дуся время от времени появляется на странице Семена в Instagram. Ранее он уже посвящал ей стихотворение, в котором говорилось, что он подарил эту малышку жене, купив ее за внушительную сумму.

Напомним, 39-летний юморист Семен Слепаков состоит в браке уже почти семь лет. Его жена Карина по профессии — юрист.

Кстати, а вы кошатник или собачник?