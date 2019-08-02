ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл заподозрили в нарушении протокола из-за письма для Vogue

Герцогиня Сассексская по-прежнему остается героиней новостных лент из-за сотрудничества с глянцевым изданием.

Меган Маркл заподозрили в нарушении протокола из-за письма для Vogue
В письме Меган Маркл разглядели намек, что она могла знать пол ребенка до его родов. Фото: Global Look Press

Сентябрьский номер британского Vogue еще не вышел, но уже произвел эффект разорвавшейся бомбы. Журналистов, конечно, понять можно: лето — время отпусков и сложно найти приличный инфоповод, чтобы сорвать трафик.

В Британии только ленивый не выступил с критикой Меган Маркл. В чем только герцогиню Сассекскую не обвиняют: и в том, что она стала редактором «фэшн-библии», и в неверном выборе героинь, и даже в том, что у нее, мол, нашлось время на глянец, а на встречу с Трампом нет.

Некоторые «начальники паники» даже увидели в коалиции Маркл + Vogue прямую угрозу монархии.

Однако и сетевые детективы, как выяснилось, не дремлют. В обращении Меган к читателям журнала они разглядели нарушение королевского протокола.

«Я была на пятом месяце беременности, когда начала работать над номером. Ко времени, когда вы будете держать этот номер в руках, у буду обнимать трехмесячного новорожденного сына», — написала она.

Придиры тут же нашли повод снова напасть на Меган. Они решили, что та знала пол ребенка давно, хотя на публике утверждала, что нет, а это нарушение протокола — королевские особы не должны это выяснять, пока дитя не появится на свет.

Однако нашлись и те, кто резонно предположил, что письмо было написано уже после рождения Арчи, а если даже и во время беременности, то слово «сын» могло быть добавлено позже, пишет Mirror.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

VogueБританская королевская семьякоролевский протоколМеган МарклМеган Маркл последние новостипол ребенкаэтикет

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл заподозрили в нарушении протокола из-за письма для Vogue
Интересно?
Поделись с друзьями: