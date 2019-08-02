Меган Маркл заподозрили в нарушении протокола из-за письма для Vogue

Сентябрьский номер британского Vogue еще не вышел, но уже произвел эффект разорвавшейся бомбы. Журналистов, конечно, понять можно: лето — время отпусков и сложно найти приличный инфоповод, чтобы сорвать трафик.

В Британии только ленивый не выступил с критикой Меган Маркл. В чем только герцогиню Сассекскую не обвиняют: и в том, что она стала редактором «фэшн-библии», и в неверном выборе героинь, и даже в том, что у нее, мол, нашлось время на глянец, а на встречу с Трампом нет.

больше по теме Маркл заставила Сальму Хайек держать в секрете съемку для Vogue Актриса стала одной из героинь обложки сентябрьского номера журнала.

Некоторые «начальники паники» даже увидели в коалиции Маркл + Vogue прямую угрозу монархии.

Однако и сетевые детективы, как выяснилось, не дремлют. В обращении Меган к читателям журнала они разглядели нарушение королевского протокола.

«Я была на пятом месяце беременности, когда начала работать над номером. Ко времени, когда вы будете держать этот номер в руках, у буду обнимать трехмесячного новорожденного сына», — написала она.

Придиры тут же нашли повод снова напасть на Меган. Они решили, что та знала пол ребенка давно, хотя на публике утверждала, что нет, а это нарушение протокола — королевские особы не должны это выяснять, пока дитя не появится на свет.

Однако нашлись и те, кто резонно предположил, что письмо было написано уже после рождения Арчи, а если даже и во время беременности, то слово «сын» могло быть добавлено позже, пишет Mirror.