58-летний Цекало и его молодая жена готовятся стать родителями

Александр Цекало в начале этого года развелся с третьей женой Викторией Галушка и вскоре вновь женился. Его избранницей стала голливудская актриса казахского происхождения Дарина Эрвин. Свадьбу они сыграли в США, где и живут теперь вместе. На родину артист приезжал весной и обещал, что обязательно устроит торжество в России. Разница в возрасте с возлюбленной в 30 лет не мешает им строить отношения.

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Ради новой супруги Цекало похудел на 10 кг. Он стал заниматься спортом и правильно питаться. А в августе стало известно, что влюбленные планируют стать родителями. Как оказалось они приехали в Россию и посетили центр планирования семьи. Их видели в клиническом госпитале «Лапино», где, к слову, появились на свет многие звездные наследники. Теперь ходят слухи, что избранница Александра беременна, пишет издание EG.ru.

Если слухи подтвердятся, то этот ребенок станет четвертым для Цекало и первым для его 28-летней супруги. У актера есть 10-летняя дочь Александра и шестилетний сын Михаил от третьей экс-жены. А также дочь Лолиты Милявской Ева записана на мужчину, хоть он и не биологический отец девочки. Пока сами влюбленные информацию о беременности не подтвердили, но и не опровергли. Поклонники уверены, что Александр будет хорошим папой, так как у него уже есть опыт.

Напомним, что Дарина не только актриса, но и художница. Она чаще всего рисует обнаженных мужчин. При этом сама девушка тоже любит обнажаться. В соцсети она регулярно публикует фото в бикини или топлес. Цекало во всем поддерживает жену. Некоторые ее картины висят в доме на самом видном месте.

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