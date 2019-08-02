Рубцова объяснила, откуда взяла две тысячи долларов на обучение в ГИТИСе

Актриса Валентина Рубцова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о непростом времени, когда поступила в ГИТИС на курс актёрского мастерства. На дворе был 1996 год.

По словам звезды сериала «СашаТаня», ей нужно было найти две тысячи долларов для обучения. Таких денег у семьи, естественно, не было. «Я приехала домой в Макеевку и пошла по городским предприятиям в поисках денег. Взяла с собой все свои дипломы, кубки и награды по актерскому мастерству. Денег мне никто из директоров предприятий давать не хотел. Мне напрямую говорили: «Вон, иди бери швабру и мой полы», — вспомнила непростое время актриса.

больше по теме Валентина Рубцова прокомментировала слухи о романе с Андреем Гайдуляном Актеры вместе на протяжении многих лет играли в сериале «СашаТаня».

Помогла же ей мама, которая работала на одном из предприятий города простой уборщицей. У них был хороший начальник, который всегда интересовался жизнью коллектива. Он спросил в чем проблема и выразил желание помочь. Деньги в итоге были найдены.

Как рассказала актриса, сразу после переезда в Москву за ней следом приехал ее парень – первая любовь. Он сделал актрисе предложение руки и сердца. Сама она понимала, что выходить замуж ей рано и ответила отказом. «Слава Богу у него сейчас все хорошо, жена детки. Наш роман на тот момент, наверное, был обречен на неудачу», — заявила звезда.