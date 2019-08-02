Юная леди: Лиза Галкина встретила август в пальто

Дочь Пугачевой и Галкина поприветствовала своих подписчиков в Instagram с королевской грацией.

Лиза Галкина радует поклонников, не только демонстрируя многочисленные таланты, но и красиво одеваясь, показывая тренды детской моды. На фото, появившемся в Сети, она одета в строгое черное пальто с широким воротником и оригинальными пуговицами, накинутое на однотонное бежевое платье.

Золотистые волосы дочки Пугачевой и Галкина зачесаны наверх. Маленькая леди приветствует окружение жестом королевы, убрав одну руку назад, за спину, а другую подняв вверх.

У нас, в России, в отличие от Великобритании нет наследных принцев и принцесс, однако 5-летняя дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина вполне может называться некоронованной принцессой судя по тому вниманию и популярности, которыми, несомненно, пользуется девочка.

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Надо отдать Лизе должное: для своего возраста она очень развитая девочка, обладающая не только красотой, но и способностями в самых разных областях. Лиза артистична, хорошо рисует, сочиняет песенки, плавает как рыба, а еще успела проявить себя, как профессиональная модель, недавно выйдя на подиум.