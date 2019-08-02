Мельникова показала, как разбирает гардероб по методу Мари Кондо

Дарья Мельникова всегда обладала необычным вкусом в одежде. Ее редко можно увидеть в платьях и элегантных вечерних нарядах. 27-летняя звезда «Папиных дочек» больше любит облачатся в наряд в стиле casual. Она также никогда не носила длинные волосы, предпочитая каре. Однако в этом году, уже став мамой во второй раз, она вскоре решила сменить имидж и подстриглась почти налысо. При этом в ее гардеробе появилось больше женственных нарядов.

В декретном отпуске Дарья начала вести блог о материнстве. Там она делится советами и рассказывает о своих детях. В первых числах августа актриса решила запустить марафон «Расхламляйся», чтобы не только она, но и другие люди избавились от разного хлама. Начать Мельникова решила с гардероба. По словам девушки, такой разбор вещей она устраивает регулярно и придерживается метода Мари Кондо (специалист по наведению порядка из Японии, — Прим. ред.)

«Если в кратце, заключается он в том, чтобы выбросить все, что не вызывает радости и оставить все, что радость вызывает.* Держу вещь в одной руке, второй держусь за сердечко. Екнуло- оставляю. Тишина — выбрасываю. Кроме шуток, я так и делаю. Ну разве что держаться за сердце не обязательно). Я поняла, что меньшее кол-во вещей, но очень классных и актуальных — это гораздо приятнее, чем масса вещей, которые вроде как жалко выбросить, но и надеть не с чем», — поделилась Дарья.

По словам звезды, хорошие вещи она отдает подругам или на благотворительность. А вот наряды с пятнами или растянутые девушка отдает на переработку. Для тех, кто сомневается, нужна ему вещь или нет, актриса предложила положить ее в специальную коробку на месяц, а потом достать и уже решить, что с ней делать. «Только не складируйте, то что на выброс, вывозите из квартиры при первой же возможности», — подчеркнула она. На видео актриса запечатлела, как сама разбирает гардероб.

Мельникова также поступает и с детскими вещами. Хорошие переходят от младшего сына к старшему, а остальное также уходят на благотворительность или на переработку. Жена Артура Смольянинова добавила, что не стоит забывать про обувь, аксессуары и нижнее белье, от которого тоже время от времени нужно избавляться.