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Барецкий категорично высказался про развод Шнурова с Матильдой

Друг музыканта уверен, что его экс-супруга до сих пор не может смириться с расставанием.

Барецкий категорично высказался про развод Шнурова с Матильдой
После развода Матильда Мозговая оставила фамилию Шнурова. Фото: globallookpress.com

После развода с Сергеем Шнуровым его экс-возлюбленная Матильда продолжает веселиться на светских вечеринках, путешествует по элитным курортам и, кажется, не отказывает себе ни в чем. Но друг лидера группы «Ленинград» Стас Барецкий уверен, что роскошная жизнь светской львицы – просто видимость.

Когда экс-супруги поделили имущество, Матильде достался ресторан «Коко», балетная школа, которую она основала сама, и три квартиры. По словам Барецкого, школа не приносит никакого дохода, а в ресторане почти нет посетителей и, соответственно, выручки. Жить Шнуровой, как и многим другим звездам, сейчас приходится на старые сбережения.

Шоумен опроверг слухи о том, что Матильда сама рассталась с Сергеем, променяв его на некого банкира. Он предположил, что такого же яркого и состоятельного мужчину, как Шнур, ей больше не найти, в том числе из-за возраста. Поэтому бизнес-леди до сих пор не может смириться с разводом.

«Она одна сейчас и переживает развод очень тяжело. С таким человеком рассталась!» – заявил Барецкий в интервью «Собеседнику».

Отметим, сама Матильда уверяет, что сложный период в ее жизни уже позади. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, в интервью своей хорошей приятельнице Ксении Собчак экс-супруга Шнурова сообщила, что именно она стала инициатором расставания, а после развода многие изменили отношение к ней в лучшую сторону.

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Барецкий категорично высказался про развод Шнурова с Матильдой
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