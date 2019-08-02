ЗВЕЗДЫ

Утяшева и Воля поделились первыми кадрами из отпуска с детьми

Звездная пара пока хранит в тайне место отдыха.

Утяшева и Воля поделились первыми кадрами из отпуска с детьми
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева и Павел Воля состоят в браке уже почти семь лет. Их считают одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Многие отмечают, что шоумен изменился, став семьянином. Он то и дело признается жене в любви со сцены, а его соцсети наполнены трогательными семейными снимками. Гимнастка тоже делает все, чтобы ее возлюбленный был счастлив. Она ухаживает за собой, чтобы быть неотразимой.

Этим летом Ляйсан много работала. Уже скоро на канале ТНТ стартует новый сезон шоу «Танцы», ведущей которого она является. Однако девушка всегда находит время на семью. В июне ей удалось вырваться на несколько недель в Сочи, а в июле два дня она провела с супругом в Амстердаме. Однако в полноценный отпуск Утяшева отправилась 1 августа. На этот раз уже с детьми. В соцсети она опубликовала ролик о начале своего путешествия.

На кадрах запечатлено, как Ляйсан в бежевом платье и пальто с узорами садится на борт воздушного судна. Образ она дополнила алой помадой и солнцезащитными очками. Телеведущая недавно сменила имидж, став блондинкой. Павел Воля оделся в одном стиле с супругой. Он надел рубашку и пиджак бежевого цвета. «Мои планы на отпуск. У всех есть второй подбородок, а у меня нет. Я буду отжираться», — заявил шоумен. «Давай», — согласилась с ни супруга.

Они сделали первые фото у океана. На снимки также попали их подросшие дети: шестилетний Роберт и четырехлетняя София. Малыши были одеты в панамки. Их лица родители предпочитают скрывать. Поклонники пожелали паре хорошего отдыха. Многие не могут смириться с новым цветом волос Ляйсан. Одни заверяют, что он ее «старит», а другие наоборот, считают, что светлые локоны ей идут.

А вам нравится новый имидж Утяшевой?

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дети звездзвездные детизвездный стильЛяйсан УтяшеваПавел Воля

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Утяшева и Воля поделились первыми кадрами из отпуска с детьми
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