Утяшева и Воля поделились первыми кадрами из отпуска с детьми

Ляйсан Утяшева и Павел Воля состоят в браке уже почти семь лет. Их считают одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Многие отмечают, что шоумен изменился, став семьянином. Он то и дело признается жене в любви со сцены, а его соцсети наполнены трогательными семейными снимками. Гимнастка тоже делает все, чтобы ее возлюбленный был счастлив. Она ухаживает за собой, чтобы быть неотразимой.

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Этим летом Ляйсан много работала. Уже скоро на канале ТНТ стартует новый сезон шоу «Танцы», ведущей которого она является. Однако девушка всегда находит время на семью. В июне ей удалось вырваться на несколько недель в Сочи, а в июле два дня она провела с супругом в Амстердаме. Однако в полноценный отпуск Утяшева отправилась 1 августа. На этот раз уже с детьми. В соцсети она опубликовала ролик о начале своего путешествия.

На кадрах запечатлено, как Ляйсан в бежевом платье и пальто с узорами садится на борт воздушного судна. Образ она дополнила алой помадой и солнцезащитными очками. Телеведущая недавно сменила имидж, став блондинкой. Павел Воля оделся в одном стиле с супругой. Он надел рубашку и пиджак бежевого цвета. «Мои планы на отпуск. У всех есть второй подбородок, а у меня нет. Я буду отжираться», — заявил шоумен. «Давай», — согласилась с ни супруга.

Они сделали первые фото у океана. На снимки также попали их подросшие дети: шестилетний Роберт и четырехлетняя София. Малыши были одеты в панамки. Их лица родители предпочитают скрывать. Поклонники пожелали паре хорошего отдыха. Многие не могут смириться с новым цветом волос Ляйсан. Одни заверяют, что он ее «старит», а другие наоборот, считают, что светлые локоны ей идут.

А вам нравится новый имидж Утяшевой?