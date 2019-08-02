ЗВЕЗДЫ

«А Настя не ревнует?»: Элджей опубликовал в Сети фото с девушкой

Злопыхатели пишут, что у рэпера и Анастасии Ивлеевой наметился разрыв.

«А Настя не ревнует?»: Элджей опубликовал в Сети фото с девушкой
К личной жизни Элджея у фанатов повышенный интерес. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рэпер Элджей навлек на себя гнев подписчиков в Instagram. На свежем фото, которым поделился музыкант в соцсети, он запечатлен с девушкой, похожей на его пассию — телеведущую Анастасию Ивлееву, — но это не она.

«А Настя где?», «Ивлеева же лучше», «Еще пара таких фото, и тебя выгонят из дома», — такие комментарии появились под снимком.

Выяснилось, что на фото с Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк) изображена 25-летняя певица Эра Истрефи, с которой у рэпера вышел совместный трек. Преданные поклонники исполнителя вступились за него, отмечая, что молодые люди на данном изображении не обнимаются и не целуются — почему же им нельзя сфотографироваться вместе?

А хейтеры в ответ пишут, что Элджей давненько не выкладывал совместных фото с Ивлеевой, и у пары наверняка наметился кризис в отношениях. Масла в огонь подлило то, что Анастасия не лайкнула этот пост, хотя обычно она не оставляет без внимания публикации возлюбленного.

Instagram Элджея
Поклонники волнуются за благополучие звездной пары. Фото: Instagram, @sayonaraboy

Напомним, Ивлеева и Узенюк встречаются больше года, и поклонники пары считают их союз крайне крепким. Поэтому слухи о их возможном разрыве всегда вызывают бурю эмоций у подписчиков двух звезд.

Недавно, Анастасия заинтриговала поклонников фразой о том, что летит в медовый месяц. Вышла ли она замуж за рэпера или нет — до сих пор остается тайной, которая еще больше привлекает внимание к личной жизни Элджея.

А вы считаете Ивлееву и Элджея идеальной парой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ИвлееваНастя ИвлееваНастя Ивлеева последние новостиревностьУзенюкЭлджей

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«А Настя не ревнует?»: Элджей опубликовал в Сети фото с девушкой
Интересно?
Поделись с друзьями: