«А Настя не ревнует?»: Элджей опубликовал в Сети фото с девушкой

Рэпер Элджей навлек на себя гнев подписчиков в Instagram. На свежем фото, которым поделился музыкант в соцсети, он запечатлен с девушкой, похожей на его пассию — телеведущую Анастасию Ивлееву, — но это не она.

«А Настя где?», «Ивлеева же лучше», «Еще пара таких фото, и тебя выгонят из дома», — такие комментарии появились под снимком.

Выяснилось, что на фото с Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк) изображена 25-летняя певица Эра Истрефи, с которой у рэпера вышел совместный трек. Преданные поклонники исполнителя вступились за него, отмечая, что молодые люди на данном изображении не обнимаются и не целуются — почему же им нельзя сфотографироваться вместе?

А хейтеры в ответ пишут, что Элджей давненько не выкладывал совместных фото с Ивлеевой, и у пары наверняка наметился кризис в отношениях. Масла в огонь подлило то, что Анастасия не лайкнула этот пост, хотя обычно она не оставляет без внимания публикации возлюбленного.

Напомним, Ивлеева и Узенюк встречаются больше года, и поклонники пары считают их союз крайне крепким. Поэтому слухи о их возможном разрыве всегда вызывают бурю эмоций у подписчиков двух звезд.

Недавно, Анастасия заинтриговала поклонников фразой о том, что летит в медовый месяц. Вышла ли она замуж за рэпера или нет — до сих пор остается тайной, которая еще больше привлекает внимание к личной жизни Элджея.

А вы считаете Ивлееву и Элджея идеальной парой?