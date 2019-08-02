ЗВЕЗДЫ

«Я — сын Киркорова, а Гарри — его внук»: Галкин опубликовал смешное видео

Артист записал видеоролик под саундтрек из фильма «Секретные материалы».

«Я — сын Киркорова, а Гарри — его внук»: Галкин опубликовал смешное видео
Максим Галкин/instagram.com/maxgalkinru/

Тайна рождения двойняшек у звездной пары — Пугачевой и Киркорова — время от времени будоражит воображение пользователей Сети. Известно, что Лизу и Гарри Галкиных родила суррогатная мать, и сам этот факт дает возможность для различных предположений об истинных родителях наследников звезд.

Из-за внешнего сходства Гарри и Филиппа Киркорова появлялись слухи и о том, что именно Филипп Бедросович является кровным родителем детей. Максим Галкин записал видео, срежиссировав его как настоящее расследование, и привел в качестве доказательств черно-белые ретро-фото.

«Внимательные подписчики заметили, что длинноволосый Гарри подозрительно смахивает на Киркорова. Я-то знаю, что он — мой сын, но сходство-то налицо. И тогда я копнул глубже. Нашел свои детские фотографии. Не напоминаю ли я вам Киркорова?» — вопрошает Галкин и, показывая свои детские снимки, еще раз восклицает: «Ну чем не Киркоров!».

В ролике есть ставки из фильма «Собака Баскервилей», где Холмс говорит Ватсону: «Вот так начнешь изучать фамильные портреты, поверишь в переселение душ».

«Действительно, —продолжает Галкин. — Я — сын Киркорова, а Гарри — его внук».

Для придания драматичности всему действу Максим сделал запись под саундтрек к фильму «Секретные материалы». Под конец ролика Максим прошелся по залу, копируя походку поп-короля.

Многие пользователи в соцсети восприняли это видео как шутку и розыгрыш и заявили, что поверили лишь надписи на футболке Галкина, которая гласит: «I am famous in Moscow» («Я знаменит в Москве»).

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«Я — сын Киркорова, а Гарри — его внук»: Галкин опубликовал смешное видео
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