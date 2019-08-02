ЗВЕЗДЫ

Гришаева объяснила, почему предпочитает поезда самолетам

Среди прочего актриса заметила, что путешествия в купе с попутчиками помогают ей придумывать новые сюжеты для театральных или киношных историй.

Гришаева объяснила, почему предпочитает поезда самолетам
Нонна Гришаева призналась в своей любви к железной дороге. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Нонна Гришаева заранее поздравила железнодорожников с их профессиональным праздником (отмечается в первое воскресенье августа). В свежем посте в Instagram она призналась, что больше любит путешествовать поездом нежели самолетом, этот вид транспорта греет ей душу.

«И лица провожающих за окном, с незамысловатой пантомимой на тему прощания. И вот этот миг, когда ты понимаешь: все, поехали! И все полустаночки, переезды, деревеньки, которые непрекращающейся лентой побегут перед глазами», — перечислила плюсы поезда Заслуженная артистка России.

Еще она отметила, что ей нравятся забавные названия станций, романтика и душевность поездок на поезде. А главное — большое количество сюжетов, которые можно придумать из рассказов случайных попутчиков. В конце поздравления 48-летняя актриса добавила, что, кто не путешествовал по стране на поезде, тот и не видел ее толком. А после Гришаева пожелала счастливого пути всем, кто сегодня куда-то едет.

Напомним, уже более 10 лет Нонна замужем за актером Александром Нестеровым, у нее есть сын Илья и дочь Анастасия. Последней недавно исполнилось 23 года, она выросла очень похожей на маму.

А вы любите ездить на поезде?

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железная дорогаНонна ГришаевапутешествияРЖД

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Гришаева объяснила, почему предпочитает поезда самолетам
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