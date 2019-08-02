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Климова в честь дня рождения мамы освоила езду на трехколесном велосипеде

Актриса поделилась в соцсетях забавной видеозаписью.

Климова в честь дня рождения мамы освоила езду на трехколесном велосипеде
Екатерина Климова освоила трехколесный велосипед/globallookpress.com

Актриса Екатерина Климова в сторис Instagram разместила забавную видеозапись. Звезда рассказала, что ее мама Светлана Владимировна отмечает день рождения. По этому поводу прямо на улице актриса вместе со своими детьми устроила заезды на трехколесном велосипеде.

Екатерина Климова на велосипеде. Фото
Климова освоила трехколесный велосипед/instagram.com/klimovagram/

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как сначала с техникой управляется мама звезды. «Подталкивайте бабушку. Хорошо, когда у тебя много внуков. Мама, крути педали. Белла, отцепись», — скомандовала Екатерина Климова, обращаясь к своей младшей дочери.

Затем на велосипед садится уже сама актриса. «Я боюсь. Уберите Беллу. Почему-то он налево едет. Сплошной здоровый образ жизни», — говорит звезда.

Отметим, что у Екатерины Климовой четверо детей от разных браков. В нынешнем году стало известно, что она развелась с отцом своей младшей дочери, актером Гелой Месхи. Пара подала заявление в конце мая в Хамовнический суд столицы и буквально через месяц брак был расторгнут. Судя по всему, сейчас известная актриса одинока.

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Тэги:

день рожденияЕкатерина КлимоваИзабелла МесхиСветлана Климова

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Климова в честь дня рождения мамы освоила езду на трехколесном велосипеде
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