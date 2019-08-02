ЗВЕЗДЫ

Манукян поддержал позицию Галкина и Киркорова, критикующих хайп на пожарах в Сибири

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме согласился со словами звезд о ситуации в соцсетях по конкретному поводу.

Манукян поддержал позицию Галкина и Киркорова, критикующих хайп на пожарах в Сибири
Максим Галкин раскритиковал "диванных" защитников тайги ФОТО: Global Look Press

«В соцсетях разгорелся какой-то массовый психоз и истерия по поводу пожаров в Сибири. Причем не потому, что люди заботятся о горящей тайге, а просто потому, что нынче это модный тренд», — высказал непопулярную позицию Максим Галкин. Коллегу поддержал Киркоров. И тут же на их страничках поднялась настоящая волна общественного негодования.

Подписчики кипят от возмущений, но на защиту звезд встал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

«Впервые, наверно, такое скажу, но я полностью согласен с позицией Максима и Филиппа. А ведь они все правильно сказали, что нужно не картинки постить у себя в соцсетях, а заниматься предупреждением пожаров. А для этого надо развивать лесничества. Вот о чем они говорят», — поясняет Манукян Дни.ру свое видение ситуации.

Эксперт вынужден признать, что наши люди привыкли «уповать на царя», и потому только и делают, что «ругают его и ждут невозможного, при этом сами ничего самостоятельно делать не хотят».


Кстати, Максим Галкин после «взбучки», которую ему устроили подписчики на страничке под видеопостом, тоже не промолчал.

«Я не защищаю чиновников, но даже если мы у них отберем все, что они, как вы говорите, наворовали, этого не хватит, чтобы потушить пожары в Сибири. Надо не картинки постить, а делать. Не нравятся вам чиновники, так не выбирайте их!» — заключил ведущий.

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Вадим МанукянМаксим ГалкинФилипп Киркоров

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Манукян поддержал позицию Галкина и Киркорова, критикующих хайп на пожарах в Сибири
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